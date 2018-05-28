Diğer
Kategoriler

Paris’te kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı

Fransa’nın başkenti Paris’te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı.

Pariste kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı

28 Mayıs 2018 00:35
Herkes bu genci konuşuyor! Bir anda ülke gündemine oturdu - Tıkla İzle

Fransa’nın Başkenti Paris’teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı. Akşam yerel saat ile 8 gibi balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken fiziki kondisyonu iyi olan Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı. Daha sonrasında 4’üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai’nin onur ödülüne layık görülmesi istendi. Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.
Özlem Kaplan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç