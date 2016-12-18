Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Paris’te üç PKK’lı kadının katil zanlısı olan Ömer Güney öldü

Paris’te üç PKK’lı kadının katil zanlısı olan Ömer Güney öldü

Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013 tarihinde PKK’lı üç kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ömer Güney'in, beynindeki rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Pitie Salpetriere Hastanesi'nde Cumartesi sabahı 34 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pariste üç PKKlı kadının katil zanlısı olan Ömer Güney öldü

18 Aralık 2016 07:28

Paris’teki bir cezaevinde 3 yıldır tutuklu bulunan Ömer Güney, mahkemede yargılanmadan hayata veda ettiği kaydedildi. Kesin olmamakla birlikte 23 Ocak - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında Paris Ağır ceza mahkemesinde duruşmasının başlayacağı söyleniyordu.

Üç PKK’lı kadını öldürdüğüne yönelik bazı bulgular olduğu söylenilen ve cinayetlerin işlendiği silahın bulunmadığı için Ömer Güney’in suçu kabul etmediği açıklanmıştı. Cinayet mahalline giriş ve çıkışlarının kamera kaydı bulunan Ömer Güney, işlenilen üç cinayetin tek suçlusu olarak görülmüştü.

Ömer Güney’in 2011 yılında Paris’teki PKK teşkilatlarına yaklaşmış olduğu ve aslında milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğu Güney’in ailesi tarafından açıklandığı çeşitli zamanlarda Fransız basınına yansımıştı.

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: Ömer Güney


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç