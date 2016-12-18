Paris’teki bir cezaevinde 3 yıldır tutuklu bulunan Ömer Güney, mahkemede yargılanmadan hayata veda ettiği kaydedildi. Kesin olmamakla birlikte 23 Ocak - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında Paris Ağır ceza mahkemesinde duruşmasının başlayacağı söyleniyordu.

Üç PKK’lı kadını öldürdüğüne yönelik bazı bulgular olduğu söylenilen ve cinayetlerin işlendiği silahın bulunmadığı için Ömer Güney’in suçu kabul etmediği açıklanmıştı. Cinayet mahalline giriş ve çıkışlarının kamera kaydı bulunan Ömer Güney, işlenilen üç cinayetin tek suçlusu olarak görülmüştü.

Ömer Güney’in 2011 yılında Paris’teki PKK teşkilatlarına yaklaşmış olduğu ve aslında milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğu Güney’in ailesi tarafından açıklandığı çeşitli zamanlarda Fransız basınına yansımıştı.

Tansu Sarıtaylı