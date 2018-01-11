Paris’te ünlü otelden milyon dolarlık soygun

Polis, Ritz Otel’de gerçekleştirilen soygunla ilgili yaptığı açıklamada, 5 silahlı kişinin soygunu gerçekleştirdiğini 3 kişinin göz altına alındığını diğer 2 kişinin kaçtığını açıkladı. Çalınan mücevherlerin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Soygunun akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken polis, 3 kişiyi yakaladıklarını 2 kişinin motosikletle kaçtığını aktardı. Bir polis memuru "Dünyaca ünlü kuyumcular mücevherlerlerini Ritz'te sergiliyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb ise polis memurlarını överek, profesyonelliğini ve cesaretlerini kutladı.

Öte yandan, araştırmanın sürdüğü belirtildi.