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Park etmek isterken dükkana daldı

Çorum'da aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan cip, bir iş yerine girdi.

Park etmek isterken dükkana daldı

05 Mart 2018 09:51
Park etmek isterken dükkana daldı - Tıkla İzle

Kaza, Osmancık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu üzerinde bulunan Ali Dölcü'ye ait leblebiciye alışveriş yapmaya gelen Mehmet Buğday adlı sürücü, aracını park etmeye çalıştığı sırada iddialara göre, fren yerine gaza basınca iş yerine girdi. Talihsiz sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o sırada iş yerinde bulunan müşteriler de ölümden kıl payı kurtuldu.

Kazanın ardından iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soruşturma sürüyor.  

Muhammedmuttalip Yalçın
 

 

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