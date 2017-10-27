Park halindeki motosikleti çaldılar

Ümraniye, Çamlık Mahallesi, Kalkan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde sokağa gelen iki şüpheli park halinde bulunan motosiklete göz attıktan sonra kısa süre çevreyi izledi. Gecenin sakinliğinden faydalanan şüpheliler motosikletin yanına geldi. Motosikletin direksiyonunun kilitli olduğunu gören şüpheliler kilidi kırmak için bir süre uğraştı. Şüphelilerden biri ayağıyla kilitli olan direksiyonun kilidini zorlarken bu sırada diğer şüphelide motosikletin tekerini çevirmeye çalıştı. Saniyeler içinde direksiyon kilidini kıran hırsızlar çaldıkları motosikletle kayıplara karıştı.

Saniyeler içerisinde direksiyon kilidini kırdılar

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafınsan saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde direksiyon başına gelen kasklı iki kişinin, bir süre etrafa göz attıkları görülüyor. Daha sonra motosiklete yönelen hırsızlardan birinin motosiklet üzerine çıkarak ayağıyla direksiyonu çevirmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada diğer hırsızın ise eliyle tekerleğin yönünü değiştirmeye çalıştığı görüntülere yansıyor. Bu şekilde saniyeler içerisinde direksiyon kilidini kıran hırsızların motoru iterek çaldıkları görülüyor.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kayıplara karışan iki şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Oğuzcan Yazar

