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Park halindeki otomobil alev alev yandı!

Kayseri'de park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı!

10 Kasım 2017 09:28

Edinilen bilgiye göre Argıncık mahallesinde meydana gelen olayda park halindeki 38 MA 891 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Durumu fark eden çevredekiler yetkililere bilgi verdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramaması için yoğun uğraş sarf eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç büyük çapta hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Kayseri, park yeri, yangın

 

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