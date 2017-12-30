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Park halindeki otomobil alev topuna döndü!

Ankara’da hastane önünde park halindeyken motor kısmından ateş alan otomobil, alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü!

30 Aralık 2017 01:40

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Eğlence Mahallesi General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde park halindeki 06 MSH 40 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Bir anda parlayan ateşin etkisiyle araç alev topuna döndü. Trafiğin akmaya devam ettiği caddede alev alev yanan aracın motorundan gelen patlama sesleri, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri hızla yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu tek taraflı olarak araç trafiğine kapattı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından araç küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

 

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