Dünyanın orta ölçekli otel markalarından Park Inn by Radisson, Samsun'da açılıyor. Otel, Türkiye'de yapım aşamasında ve faaliyette olmak üzere markanın bu yıl Türkiye'de açılan ikinci oteli olacak. Yapılan açıklamada, Samsun Çarşamba Havalimanı'na 7 km, şehir merkezine de 11 km mesafede olan otel, aynı zamanda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne ve Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu ile Samsun 19 Mayıs Satdyumu gibi şehrin spor alanlarına da oldukça yakın mesafede bulunduğu kaydedildi.

Markanın portföyünü genişletmekten ve bu yıl Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci Park Inn by Radisson otelini açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Rezidor Otel Grubu'nun Orta Doğu ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı, Mark Willis, "Park Inn by Radisson otellerinin en önemli özelliklerinden biri daima ideal noktalarda konumlanmaları. Tekkeköy Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni otelimizde misafirlerimizi güleryüzlü ve samimi bir hizmet anlayışının yanı sıra yüksek bir hizmet değeri bekliyor" dedi.

Park Inn by Radisson Samsun'un iş amaçlı seyahat edenler için ideal bir tercih olduğunu belirten Genel Müdür Bekir Koç ise "Elverişli konumumuz, tarz sahibi olanaklarımız ve meşhur Karadeniz misafirperverlik anlayışımızla misafirlerimize mükemmel bir konaklama sunmaya hazırlanıyoruz. İşini tutkuyla yapan bir ekip olarak misafirlerimizi Park Inn by Radisson Samsun'da ağırlamak ve fark yaratan Park Inn by Radisson deneyimini yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.