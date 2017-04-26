Diğer
Kategoriler

Park Inn by Radisson Samsun'da açılıyor

Park Inn by Radisson, bu yıl ikinci otelini Samsun'da açacağını açıkladı.

Park Inn by Radisson Samsunda açılıyor

26 Nisan 2017 14:27

Dünyanın orta ölçekli otel markalarından Park Inn by Radisson, Samsun'da açılıyor. Otel, Türkiye'de yapım aşamasında ve faaliyette olmak üzere markanın bu yıl Türkiye'de açılan ikinci oteli olacak. Yapılan açıklamada, Samsun Çarşamba Havalimanı'na 7 km, şehir merkezine de 11 km mesafede olan otel, aynı zamanda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne ve Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu ile Samsun 19 Mayıs Satdyumu gibi şehrin spor alanlarına da oldukça yakın mesafede bulunduğu kaydedildi.

Markanın portföyünü genişletmekten ve bu yıl Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci Park Inn by Radisson otelini açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Rezidor Otel Grubu'nun Orta Doğu ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı, Mark Willis, "Park Inn by Radisson otellerinin en önemli özelliklerinden biri daima ideal noktalarda konumlanmaları. Tekkeköy Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni otelimizde misafirlerimizi güleryüzlü ve samimi bir hizmet anlayışının yanı sıra yüksek bir hizmet değeri bekliyor" dedi.

Park Inn by Radisson Samsun'un iş amaçlı seyahat edenler için ideal bir tercih olduğunu belirten Genel Müdür Bekir Koç ise "Elverişli konumumuz, tarz sahibi olanaklarımız ve meşhur Karadeniz misafirperverlik anlayışımızla misafirlerimize mükemmel bir konaklama sunmaya hazırlanıyoruz. İşini tutkuyla yapan bir ekip olarak misafirlerimizi Park Inn by Radisson Samsun'da ağırlamak ve fark yaratan Park Inn by Radisson deneyimini yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!