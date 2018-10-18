İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parmağı yüzüğe sıkışanca yüzük demir testere ile kesildi

Parmağı yüzüğe sıkışanca yüzük demir testere ile kesildi
Parmağı yüzüğe sıkışanca yüzük demir testere ile kesildi

Zonguldak Alaplı İlçesinde parmağı yüzüğe sıkışan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzkte sıkışan parmak yüzük, demir testere ile kesilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağına yüzük deneyen 30 yaşındaki Dilek Göben (30), parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Uzun uğraşlar veren genç kadın birçok yolu denedikten sonra yüzüğü çıkaramayınca Alaplı Devlet Hastanesine gitti. Acil servis 'de bulunan Doktorun önerisi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri sedye üzerinde vatandaşa müdahale etti. Doktor gözetiminde Göben'in parmağındaki yüzük itfaiye Müdürü Sinan Taşkın, tarafından demir testeresi ile kesilerek çıkarıldı. Yara almadan yüzükten kurtulan kadın itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.