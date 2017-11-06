Parmağını kaybeden çocuğa ayak parmağını naklettiler

Oyun oynarken elini iş makinesine kaptıran İsmail ve Yasemin Akdağ çiftinin kızları Yağmur, sağ baş parmağını kaybetti. Baş parmağını tamamen kaybeden yağmurun ailesine doktorlar tarafından ayak baş parmağının kaybedilen baş parmak yerine nakledilebileceği bildirildi. Bunun üzerine aile daha işlevsel olacağını düşünerek nakil yapılmasını istedi. Tedaviyi yapan OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Engin ve Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Yağmur başarılı bir operasyonla sağ ayak baş parmağını alarak, kaybedilen sağ el başparmağı yerine naklettiler. Yağmurun elini iyi bir şekilde kullandığını belirten doktorlar, zaman geçtikçe Yağmur'un hem daha iyi bir el becerisine hem de daha güzel görünen bir ele kavuşacağını belirtiler. Bu yıl yeni okula başlayan Yağmur ise yazı yazmaya çoktan başladı bile.

"Eskisi kadar olmasa da parmağını yüzde 80-90 kullanabiliyor"

Oyun oynarken iş makinesine elini kaptırarak çocuğunun parmağını kaybettiğini belirten Yağmur'un babası İsmail, "Çocuğu OMÜ Tıp Fakültesine getirdik. Hocalarımız Yağmur'un elini tedavi ettiler. Parmak nakli gibi bir yöntemin olduğunu bize söylediler. Biz de müracaatımızı yaptık. Sağ eli baş parmağı olduğu ve daha fazla kullandığı için yapılması gerektiğini düşündük. Sonuçta ayak parmağına çorap giyer, görünmez. Hocalarımız da ellerinden geleni yaptılar. Eskisi kadar olmasa da parmağını yüzde 80-90 kullanabiliyor. Bu yıl okula başladı. Yazmaya başladı. Elini kullanabiliyor" dedi.

İsmail Akdağ, çocuğun tedavisi için şehre taşındığını, maddi zorluklar yaşadığını, evinin kirasını ödeyemediğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Bu tip operasyonlar çok sık yapılmıyor"

Operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Sinan Engin, "Geçirdiği bir kaza sonucu Yağmur'un baş parmağı kurtarılamayacak şekilde hasar görmüştü. Baş parmağını kaybetmişti. El becerisinde baş parmağının diğer parmaklardan çok daha fazla bir önemi var. Bir baş parmağı kaybedildiğinde tekrar yerine kazandırılması esastır. Buna niyetli olan hastalarda dünyada yapılan en genel yöntem ayağın bir parmağının el başparmağı yerine takılmasıdır. Bu kişinin kendi vücudundan bir parça olduğu için doku uyuşmazlığı gibi herhangi bir komplikasyon söz konusu olmaz. Parmak doğru bir şekilde takıldığında o parmak doğru bir şekilde çalışacaktır. Biz de ailenin talep etmesi üzerine bu ameliyatı yaptık. Ayak baş parmağını alarak inceltip baş parmak kalınlığına getirdikten sonra mikro cerrahi yöntemlerle eline naklettik. Hastamız buna uyumlu davrandı. Sonuç olarak hastamız da baş parmağını kullanabilmekte. Hastanın sağlık durumu gayet iyi. Zamanla parmağını kullanma becerisi daha da artacaktır. Parmağın görünümü de zamanla daha güzel bir görünüm kazanacaktır. Bu ameliyatlar çok fazla bilinmiyor. Bu tip operasyonlar çok sık yapılmıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, parmak nakillerinin yapıldığı ender merkezlerden biri" diye konuştu.

Kenan Akyüz