Paşa, Koita ile nikah tazeledi

Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda Blackburn Rovers'dan transfer olan ve bu sezon lacivert-beyazlı forma ile 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Koita'nın sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Bangaly-Fode Koita, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."