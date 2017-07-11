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Pasifik’te Çin’e gözdağı!

ABD, Hindistan ve Japonya’nın Hint-Asya Pasifik Bölgesi’nde başlattıkları ’Malabar 2017’ adlı ortak tatbikat Çin’e stratejik bir mesaj veriyor.

Pasifikte Çine gözdağı!

11 Temmuz 2017 14:14

ABD Donanma Komutanı Tuğamiral William Byrne basına verdiği demeçte, ’Malabar 2017’ tatbikatının Çin’e verilen stratejik bir mesaj olduğunu söyledi. Donanma tarafından yapılan açıklamada, Hindistan donanmasının ev sahipliğinde yapılan tatbikatın Chennai ve Bengal Körfezi’nde üç taraflı, iki evreli bir tatbikat olduğu belirtildi. Tatbikat üst düzey savaşa katılma becerileri, deniz üstünlüğü ve güç projeksiyonunu vurgulayan kıyı ve deniz evrelerinden oluşuyor.

ABD Donanması, Malabar 2017’nin Hint-Asya Pasifik Bölgesi’nde 1992’de başlayan deniz güvenliği ile ilgili tehditleri ele alan ve devam eden ortak tatbikatların bir parçası olduğunu açıkladı.


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