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Pastane ve fırınlar denetlendi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde gıda üreten iş yerlerine yönelik denetimler deva ediyor.

Pastane ve fırınlar denetlendi

13 Temmuz 2017 16:11

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ruhsat, gramaj ve genel temizlik konularında denetim yaptı. Ruhsatsız çalışan bir iş yerine yasal işlem yapan ekipler, iki ayrı fırın içinde genel temizlik ve tüketim tarihi geçmiş ürünler hakkında uyarıda bulundu. Yasal eksiği bulunan iş yerlerine ise bir hafta süre verilerek eksikliklerin giderilmesi istendi. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Halkımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için ekiplerimiz gece gündüz aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Güvenli gıda üretmeleri konusunda ve yasal eksikliği bulunan iş yerlerini önce uyarıyoruz. Halkımızın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymayan iş yerlerine yasal cezai işlemler yapıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar halkımızın sağlığı içindir” dedi.

Ramazan Sarıkayalı


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