Patates ve karpuzdan sonra gözler mısırda

Hayvancılığın olmazsa olması yem bitkilerinden biri olan silajlık mısır, son yıllarda Küçük Menderes Ovası'nın en önemli ürünleri arasında yer alırken, fiyatların da alıcı ve satıcı arasında denge sağladığı öğrenildi. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar ovada pamuk yetiştiriciliğinin yapıldığını belirten üreticiler, tekstil ve pamuk üretimindeki gerilemenin ardından ovada hayvancılığa doğru yönelme olduğunu söyledi. Ödemiş ve çevresinde mısır ekiminin artmasıyla birlikte Ödemiş’ten, Denizli, Uşak, Manisa, Bayındır, Tire gibi çevre il ve ilçelere de ihraç olan silajlık mısırın, iç piyasada da tüketildiği belirtildi. Bölgede 100-150 bin arasında büyükbaş hayvanın bulunduğunu belirten üreticiler, silajlık mısır ekiminin üretici için garantili bir üretim olduğunun altını çizdi.

“Hayvancılığın artmasıyla silajlık mısır üretimi arttı"

Bölgede mısır silajı alım-satımı yapana Hayri Küçükten, arz ve talebin yoğun olduğunu vurgulayarak, “Çiftçilerimiz yıllar içerisinde ürettiği ürünün para etmemesinden dolayı hayvancılığa yöneldi. Ödemiş, çevre il ve ilçelerin yanında bölgedeki en fazla büyük baş havyan potansiyeline sahip bir üretim merkezi haline geldi. Hayvancılığın artmasıyla birlikte üretimde silajlık mısır sahası oldukça arttı. Ayrıca ovanın yılda iki kez ürün vermesi de bu durumu tetikleyen unsurlardan biri oldu. Bölgemizde silajlık mısırın potansiyeli, patates üretimi seviyesinde ulaşmış durumdadır" dedi.

Pamuğun yerini mısır aldı

Kaymakçılı mısır üreticisi Şakir Balcılar da "Silajını gerçekleştirdiğimiz mısırlar nisan ayı ortalarında ekilen ilk erkenci mısırlardır. Patates ve karpuzdan umduğunu bulamayan üreticilerimiz önümüzdeki günlerde yoğun olarak mısır silajı işine girecek. Geçen yıla göre fiyatlar biraz daha iyi. Ödemiş bölgesinde bundan 30-40 yıl öncesine kadar bu mevsimde ağırlıklı olarak pamuk üretimi yapılırdı. Ödemiş’te 500 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası vardı. 80’li yıllarda yaşanan krizin ardından fabrika kapandı. Pamuk üretimi de tekstilin içini girdiği krizin ardından sona erdi. Şimdi pamuğun yerini hayvancılıkta önemli bir yem bitkisi olan mısır var" diye konuştu.

Onur Şahan