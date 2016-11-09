Ülkemizde buluşların artması, patent, faydalı model gibi üretici çalışmaların hız kazanması için üniversite ve sanayi işbirlikleri büyük önem taşıyor. Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu (USİMP) da temsilcilerin bir araya gelerek sinerji oluşumuna destek olmak amacıyla 'Üniversitelerin Patentleri Sanayi ile Buluşuyor' konulu fuar düzenledi. Üniversitelerin teknoloji ofislerinin işbirliği ile düzenlenen fuar, 8-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul’daki Harbiye Askeri Müzesi’nde gezilebilecek. Fuarın açılışında konuşan VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş, patent alanına ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Dünyada oluşan şartlarla birlikte günümüze değin değişen rekabet unsurlarından bahseden Dr. Ercan Varlıbaş, rekabette 1960’larda üretim üstünlüğünün, 1970’lerde maliyetin, 1980’lerde kalitenin, 1990’larda hız faktörünün öne çıktığını, 2000’li yıllardan günümüze ise bilgi üstünlüğünün ön planda olduğunu belirtti. Varlıbaş, bilgi, fikir, yaratıcılığın birleşiminde oluşturulan projeler ışığında ortaya çıkan yeniliklerin ise rekabeti belirlediğini söyledi. Günümüzde uluslararası rekabetin en önemli unsurlarından birinin patent alım sayıları olduğunu açıklayan Dr. Varlıbaş, Apple ve Samsung gibi medyada cereyan eden soğuk patent savaşlarının yanı sıra medyaya yansımayan ve mahkemelerde devam eden binlerce örneğin bulunduğunu anlattı. Biyoteknoloji alanında da şiddetli patent savaşlarının yaşandığını aktaran Dr. Ercan Varlıbaş, ''Patent sayısı fazla olan ülkeler rekabette öne geçmektedir” dedi.

Patent başvuru sayısı dünyada yüzde 4,5 büyüdü

Dr. Ercan Varlıbaş, dünyada ve Türkiye’deki patent oranlarından da bahsederek konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

''World Intellectual Property Organization'un (WIPO) en son yayınladığı 2015 verilerine göre 2014 yılında dünya genelinde alınan patent başvuru sayısı 2.680.900. Bir önceki yıla göre yüzde 4,5 büyüme göstermiş. Aynı yıl Türkiye’de toplam patent başvuru sayısı ise 6496. Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki patent başvuru oranı ise tüm patent başvuru oranının yalnızca yüzde 0.03’ünü oluşturuyor.''

En fazla patent başvurusu yapan ülkeler

Dr. Varlıbaş, dünyada en fazla patent başvurusu yapan ülkeler arasında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya’nın bulunduğunu açıklayarak sözlerine şöyle devam etti:

''Çin 837. 897, Amerika Birleşik Devletleri 509.622, Japonya 465.987 başvuru ile patent alım çalışmalarını oldukça önemseyen ülkeler. Almanya ise 179. 535 başvuru gerçekleştirmiş. Bunların yanısıra Cezayir’in 101 adet, Türkmenistan’ın 1 adet, Venezuela’nın 62 adet başvuru yaptığını görüyoruz. Dünyada patent başvuru sayılarında çok ciddi farklılıklar mevcut. Dünya genelinde patent başvuru sayısı artan bir grafikte seyretse de aslında yalnızca Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde başvurular düşük seviyelerde.''

Buluşları artırmak, patent sayısını çoğaltmak amacıyla şirket içi bir yönerge yayınladıklarını açıklayan Dr. Varlıbaş, buluş sahipleri ile imzalanan protokol ile fikri hakların paylaşım ilkelerini belirlediklerini ve buluş yapan kişilere hak bedeli ödendiğini belirtti. Yönerge’nin yanısıra bu yıl geliştirdikleri Ampül Şapka Programı ile de şirket içi buluş yapan, proje fikir geliştiren araştırmacıların motive edildiğini sözlerine ekledi.

Yeni projelere imza atıyor

VSY Biotechnology’nin küresel patent savaşlarına dahil olduğunu da belirten Dr. Ercan Varlıbaş, TUBITAK TEYDEB ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla devam eden projelerinin yanı sıra 37 yeni projeye imza attıklarını açıklayarak, hedeflerinin 2017 yılı içerisinde 10 patent başvurusunda bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.

'Üniversitelerin Patentleri Sanayi ile Buluşuyor' Fuarı, Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi, Fırat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İNOVİTA Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile gerçekleştiriyor.