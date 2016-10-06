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Patlamanın ardından İstiklal Caddesi’nde arama

İstanbul Bahçelievler’deki 75’inci Yıl Polis Merkezi yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından İstanbul emniyeti alarma geçti. Polis, kentin en hassas noktalarından Taksim ve İstiklal Caddesi’nde çanta ve valizleri didik didik aradı.

Patlamanın ardından İstiklal Caddesinde arama

06 Ekim 2016 17:53
Patlamanın ardından İstiklal Caddesi’nde arama - Tıkla İzle

Yenibosna’daki 75’inci Yıl Polis Merkezi yakınlarında motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi ile gerçekleştirilen saldırının hemen sonrasında İstanbul polisi alarma geçti. Güvenlik güçleri, dünyanın önemli caddeleri arasında gösterilen Taksim’deki İstiklal Caddesi girişinde hat düzeni uygulaması yaparak arama başlattı. Üzerinde valiz ve çanta olan yerli ve yabancı tüm vatandaşları durduran emniyet mensupları, caddeye girenlerin sırt çantalarını, valiz ve yanlarında taşıdıkları poşetleri de arayarak girişe izin verdi.
Bahçelievler’e bağlı Yenibosna’daki 75’inci Yıl Polis Merkezi yakınlarında bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti. 

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman
İSTANBUL  


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