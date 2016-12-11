Beşiktaş'ta iki ayrı bombalı saldırının gerçekleştirildiği bölgede polisin gece boyu sürdürdüğü çalışmalar sona yaklaştı. 'Beleştepe' olarak adlandırılan bölgede yaşanan patlamanın ardından polisin incelemesi tamamlanırken, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor. Maçka Parkı'nda patlamanın yaşandığı noktada ise polisin olay yerini inceleme çalışması sürüyor.

Vodafone Arena stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, bölgede araç trafiğinin de kapalı olduğu görülüyor.

Mustafa Bakırhan

