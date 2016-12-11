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Patlamanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor

Beşiktaş'ta bombalı iki saldırının gerçekleştirildiği alanda çalışmalar sürüyor. Stat önünde patlamanın yaşandığı bölgede temizlik çalışmaları yapılırken, Maçka Parkı'nda ise olay yeri inceleme ekipleri delil toplamaya devam ediyor.

Patlamanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor

11 Aralık 2016 09:19
Patlamanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor - Tıkla İzle

Beşiktaş'ta iki ayrı bombalı saldırının gerçekleştirildiği bölgede polisin gece boyu sürdürdüğü çalışmalar sona yaklaştı. 'Beleştepe' olarak adlandırılan bölgede yaşanan patlamanın ardından polisin incelemesi tamamlanırken, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor. Maçka Parkı'nda patlamanın yaşandığı noktada ise polisin olay yerini inceleme çalışması sürüyor.
Vodafone Arena stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, bölgede araç trafiğinin de kapalı olduğu görülüyor.

Mustafa Bakırhan
 

Etiketler: beşiktaş


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