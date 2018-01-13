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Patnos'ta trafik kazası: 2 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Patnosta trafik kazası: 2 yaralı

13 Ocak 2018 18:32

Edinilen bilgiye göre, Burnubulak köyü girişinde Ağrı istikametine doğru giden Edibe Güven idaresindeki 03 L 0489 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla atıp devrildi. Kazada, sürücü ve otomobildeki Ebru Bakır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Güven ve Bakır, 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü Güven ve yanındaki Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edibe Güven ve Ebru Bakır'ın Patnos ilçesinde Aktepe YBO'da öğretmen oldukları hafta sonu tatili için Ağrı'ya gittikleri öğrenildi.

Faruk Yavuz
 

 

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