Diğer
Kategoriler

Paul Le Guen: 'Tehlikeli bir alana girebiliriz'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alana girebiliriz” dedi.

Paul Le Guen: Tehlikeli bir alana girebiliriz

21 Ocak 2018 18:50

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, Bursaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Maç sonu konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Tahmin edebileceğiniz üzere çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yeterince iyi değildik, kötü bir başlangıç yaptık, maç başında çok fazla top kaybettik. İlk 20-30 dakika maça girme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu kadarını bende beklemiyordum. Tabii ki Medipol Başakşehir şampiyonluğa oynayacağını bildiğimiz bir takım ama yine de takımımdan daha iyi bir oyun bekliyordum. Biz de oynamaya başladık ama yeterli değildi. Şu an için akıllı olmalıyız. Ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz, hatalarımızı görmeli, zekice analiz etmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Teknik direktör olarak elinden gelenin en iyisini yaptığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Fakat şunu söylemeliyim ki birçok oyuncumuz kendilerinden beklenen seviyenin çok çok altında. Ben bir hoca olarak onların seviyelerini yukarı çekme konusunda sorumluluğa sahibim. Çok dikkatli olmalıyız, Süper Lig çok zor bir lig. Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alan girebiliriz. Bizde neler eksik, nerelerde hata yaptık farkında olmalıyız. Oyuncularımız tabii ki profesyoneller ve profesyonelce davranmalıyız. İşler bizim için karmaşık hale gelmeden önlemler almalıyız. Bazı oyuncularımız sakinliklerini kaybetmiş durumdalar. Özgüvenli oyunumuzu daha da kaybetmeden onlarla konuşmak, toplantılar yapmak da benim sorumluluğumdadır. İlk 30 dakikadaki yaşadığımız sıkıntı da buydu. Önümüzdeki günlerde bu problemi onlarla konuşarak çözmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.
Her oyuncudan profesyonelce davranmalarını isteyeceğini söyleyen Paul Le Guen, “Şu an içinde bulunduğumuz durumun farkında olmalarını isteyeceğim. Takım, kadro olarak bu durumun altından kalkabiliriz. Beraber olursak bu durumun içinden çıkabiliriz. Şu andan itibaren sezonun son maçına, son dakikasına kadar hep birlikte olmalıyız” dedi.

Samet Doğru 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç