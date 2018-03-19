Pazar çöpleri iş kapısı oldu

Uzun yıllar devlet memurluğu yaptıktan sonra emekli olan İzmirli iki girişimci, kendi yöntemleriyle girdikleri solucan gübresi sektöründe hem çevreci hem de sıfıra yakın maliyetle kendileri için önemli bir iş kapısı açtılar.

Turhan Akay, pazar yerleri artıklarını kullanarak, Cevat Ülkü ise yemek fabrikalarının atıklarını kendilerine geçim kapısı haline getirdiler. Gerek Akay, gerekse Ülkü, yeni iş hayatlarının özellikle çevreci bir yaklaşım olduğuna vurgu yapıyorlar.

25 yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan Turhan Akay, evinin bodrumunda hobi olarak başladığı solucan gübresi işinde geçtiğimiz yıl Balıkesir’den aldığı bin adet California türü solucan sayısını bugün 50 bine yükselmişti. Solucan gübresinin faydasını bahçesindeki limon ağacında gördükten sonra bu işe dört kolla sarıldığını belirten Akay, “Evimdeki atıkların yanı sıra çevredeki semt pazarlarının atıklarını toplayarak işimi sürdürüyorum. Böylelikle bir yanda çevre kirliliğini önüne kendi çapımda geçtiğim gibi, hem de neredeyse sıfır maliyetle üretim yapıyorum. Solucan gübresini verdiğim seralar da üretimlerden son derece memnunlar. Daha önce 5 boğum domates veren fidelerin solucan gübresi sayesinde 8-9 boğum ürün verdiği gibi daha da erken çiçek açtığını söylüyorlar. Elbette şu anda yolun çok başındayım. Ama bu olay beni çok heyecanlandırıyor. Özellikle doğal ve sağlıklı sebze-meyve üretimi için en hızlı ve doğru yöntem solucan gübresi” dedi.

YAKLAŞIK 4 MİLYON SOLUCANA ULAŞTI

Asker emeklisi olan Cevat Ülkü’nün ise sektöre girişi biraz daha hızlı. Ülkü 200 bin solucan ile başladığı üretim çalışmalarında 9 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 4 milyon solucana ulaştığını belirtti. Bir yandan üretim yaparken diğer yandan da pazarlama ağını oluşturduğunu belirten Ülkü de Turan Akay gibi çok hassas bir çevreci. Solucanların üretim aşamasında yemek fabrikalarının atıklarını kullanarak çevre dostu bir üretim gerçekleştirdiğini dile getiren Cevat Ülkü de şöyle konuştu: “Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri ‘Sölom’ sıvısı sayesinde bitkinin, kök hastalıklarına karşıda direnci artıyor. Pek çok bitki için yararlı olan solucan gübresi ayrıca çok faydalı bir toprak düzenleyicisidir. Toprağa şifa verir, besin değerini arttırır, bitkiyi hastalıklara karşı korur. Gübrenin su tutma kapasitesinin yüksek olmasından dolayı su sarfiyatını minimuma indirerek su tasarruf sağlanır. Üstelik fazlası bitkiye kesinlikle zarar vermez.”