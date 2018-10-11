Pazar yeri düğün salonu oldu

Uşak Belediyesi tarafından hizmete açılan Kemalöz, Fatih ve Cuma Mahallesi Kapalı Pazar Yerleri, esnaflara, fuarlara ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra dünya evine girecek çiftlere de kapılarını açıyor. Vatandaşı memnun eden hizmet düğün salonu maliyetleri nedeniyle zorlanan çiftlere adeta bir kurtarıcı konumunda olurken, salon masrafı yapmak istemeyenler için de temiz ve güzel bir ortam sunuyor. Yeni evlenecek çiftlere önemli bir destek olan bu hizmet ile Uşak Belediyesi dünya evine giren çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor.

DÜĞÜN İÇİN KAPILAR AÇILDI

Daha önce Tarım Fuarı gibi çeşitli organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapan dev alan, bu kez Necati Arı ve Fadime Köylü çiftinin düğün merasimi için kapılarını açtı. Kemalöz Mahallesi Çok Amaçlı Pazar Yerinde gerçekleştirilen düğüne Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı. Evlenen çiftin ve ailelerin mutluluğunu paylaşan Başkan Cahan, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

“Yer mükemmel olmuş.” diyen ayakkabıcı esnafı Enver Çetinkaya, “Düğün için de kullanılması gayet mükemmel. Burası 10 üzerinden 10'luk bir alan. Beklenenin üzerinde, kenarları kapalı ve her konsept için uygun” dedi.