Diğer
Kategoriler

Pazardan dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Pazardan dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

14 Haziran 2018 20:22

Edinilen bilgiye göre, Düzbel Mahallesinden Çivril’de kurulan Bayram pazarına gelen ailenin içinde bulunduğu araç, dönüş yolunda kaza yaptı. Gümüşsu Mahallesinde meydana gelen kazada Mehmet Akbulut idaresindeki 20 LK 056 plakalı araç direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Devrilmenin etkisiyle araçta bulunan Elif Akbulut, Cansu Özen, Ümmü Özen ve sürücü Mehmet Akbulut yaralandı. İlk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralılardan Cansu Özen yapılan ilk tedavisinin ardından Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bülent Çakır
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç