Pedro Martinez: 'İyi oynadığımızı düşünüyorum'

THY Euroleague’in 16. haftasında Baskonia Vitoria Gasteiz, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 79-74’lük sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Pedro Martinez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelenin 3. çeyreğinde sakatlanarak hastaneye kaldırılan James Nunnally’e geçmiş olsun dileyerek, sözlerine başlayan Martinez, şu ifadelere yer verdi:

“İlk olarak Nunnally için dua ediyorum. Umarım en yakın zamanda geri döner. Hücumda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Topu iyi çevirdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyiydik. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıda riabuntlarda daha iyiydi. Zor bir atmosferde iyi bir takıma karşı iyi bir maçtı.”

Bora Akyol - Uygar Aydın

