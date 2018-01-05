Diğer
Kategoriler

Pedro Martinez: 'İyi oynadığımızı düşünüyorum'

Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Pedro Martinez, Fenerbahçe Doğuş karşısında iyi bir maç çıkardıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Pedro Martinez: İyi oynadığımızı düşünüyorum

05 Ocak 2018 23:55
Pedro Martinez: 'İyi oynadığımızı düşünüyorum' - Tıkla İzle

THY Euroleague’in 16. haftasında Baskonia Vitoria Gasteiz, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 79-74’lük sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Pedro Martinez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelenin 3. çeyreğinde sakatlanarak hastaneye kaldırılan James Nunnally’e geçmiş olsun dileyerek, sözlerine başlayan Martinez, şu ifadelere yer verdi:
“İlk olarak Nunnally için dua ediyorum. Umarım en yakın zamanda geri döner. Hücumda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Topu iyi çevirdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyiydik. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıda riabuntlarda daha iyiydi. Zor bir atmosferde iyi bir takıma karşı iyi bir maçtı.” 

Bora Akyol - Uygar Aydın
 

Etiketler: Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Pedro Martin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç