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Pendik'de silahlı soygun kamerada

Pendik ve Beyoğlu'nda marketlere girerek para ve sigara gasp eden silahlı soyguncular yakalandı. Silahlı soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pendikde silahlı soygun kamerada

02 Kasım 2016 16:50
Pendik'de silahlı soygun kamerada - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, 2 silahlı şahıs önce Pendik'te bir markete girerek bin TL gasp etti. Ardından Beyoğlu'nda farklı bir markete giren silahlı şahıslar, markete yanlarında köpekle girerek 600 TL para ve 3 adet sigara gasp etti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, marketlerin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda H.A. (24) ve B.D. (26) isimli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. B.D. isimli şahıs tutuklanırken, H.A. isimli şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Pendik'te gerçekleşen silahlı soygun ise güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, elinde silah bulunan bir şahıs markete girerek market çalışanına silah doğrultuyor. Market çalışanının kasadan çıkardığı paraları alan şahıs, marketten çıkarak uzaklaşıyor.
 

Etiketler: beyoğlu, pendik


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