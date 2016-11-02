Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, 2 silahlı şahıs önce Pendik'te bir markete girerek bin TL gasp etti. Ardından Beyoğlu'nda farklı bir markete giren silahlı şahıslar, markete yanlarında köpekle girerek 600 TL para ve 3 adet sigara gasp etti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, marketlerin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda H.A. (24) ve B.D. (26) isimli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. B.D. isimli şahıs tutuklanırken, H.A. isimli şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Pendik'te gerçekleşen silahlı soygun ise güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, elinde silah bulunan bir şahıs markete girerek market çalışanına silah doğrultuyor. Market çalışanının kasadan çıkardığı paraları alan şahıs, marketten çıkarak uzaklaşıyor.

