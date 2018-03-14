Diğer
Kategoriler

Pendik’te marketten kolilerce gıda malzemesi çalan hırsızlar kamerada

Pendik’te bir markete dadanan 7 hırsız, dakikalar içinde binlerce liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. 8 gün içerisinde iki defa aynı marketi soyan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendikte marketten kolilerce gıda malzemesi çalan hırsızlar kamerada

14 Mart 2018 09:17

Pendik Mimarsinan Caddesi üzerinde bulunan toplu tüketim marketine dadanan hırsızlık çetesi, aynı marketi iki defa soydu. İş yerine giren hırsızların bir kısmı kasayı, bir kısmı da iş yerinde bulunan malzemeleri getirdikleri araca yükledi. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızlar, 7-8 dakika içerisinde koli koli malzeme çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar iki soygunda toplam 85 bin TL’lik malzeme çalarken, yaşanan hırsızlık anları iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İki kez marketine hırsızların girdiğini söyleyen Bülent Sönmez, “Sabah dükkanıma girdiler. 7-8 dakika içinde toplamda 7 kişi ekip olarak giriyor. Adamlar çok hızlı çalışıyor. Profesyoneller büyük ihtimalle, 65 bin TL’lik zararımız var. Bugün yine sabah dükkana giriyorlar. Sabah 7'yi 5 geçe geliyorlar. Yine 4-5 kişi giriyor. Bu seferde 20 bin TL’lik zararımız var. 8 günde iki defa soyuluyoruz ve çözüm bekliyoruz. Yangın kapısından giriyorlar. Önlemini aldık, kepenk yaptırdık. Yine de adamlar dükkana girmişler” dedi.  

Mustafa Biçer
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç