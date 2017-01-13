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Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Pendik'te 24 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pendikte uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13 Ocak 2017 10:30
Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te bir adreste uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 10 Ocak tarihinde adrese düzenlenen operasyonda 12 kilogram esrar, 12 kilogram hint keneviri ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.K. (43) ve R.E. (18) isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri görülüyor. Operasyon kapsamında adreste arama yapan polis ekipleri evin çeşitli yerlerine zulalanan uyuşturucuları ele geçiriyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tugay Saday 

 


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