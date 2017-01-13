Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te bir adreste uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 10 Ocak tarihinde adrese düzenlenen operasyonda 12 kilogram esrar, 12 kilogram hint keneviri ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.K. (43) ve R.E. (18) isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri görülüyor. Operasyon kapsamında adreste arama yapan polis ekipleri evin çeşitli yerlerine zulalanan uyuşturucuları ele geçiriyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tugay Saday



