Pepe Galatasaray derbisinde yok

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar kırmızı kart gördü. Müsabakanın 30. dakikasında Portekizli futbolcu Pepe’nin Josef de Souza’ya yaptığı müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdi. Direkt kırmızı kart ile oyundan atılan deneyimli savunma oyuncusu, takımını sarı-lacivertli rakibi karşısında bir kişi eksik bıraktı. Kırmızı kart gören Pepe’nin kural kitabına göre iki resmi müsabakadan men cezası alması bekleniyor.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



