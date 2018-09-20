Pepe'nin yıllık ücreti, Sarpsborg'un değerinden fazla!

Avrupa Ligi'nde ilk grup maçında Beşiktaş ile Norveç ekibi Sarpsborg, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken iki takımın ilk 11'lerinin piyasa değerleri dikkat çekti. Siyah-beyazlıların sahaya çıkan ilk 11'inin piyasa değeri 64 milyon 500 bin Euro olarak dikkat çekerken, Sarpsborg'un ilk 11'inin piyasa değeri 4 milyon 100 bin Euro'da kaldı. Sahadaki 11'ler arasında 60 milyon 400 bin Euro'luk fark olurken, Norveç ekibinin toplam değere, Pepe'nin yıllık ücretinin de altında kaldı. Beşiktaş'tan yıllık garanti ücret olarak 4 milyon 750 bin Euro kazanan Pepe, Sarpsborg'un toplam değerinden 650 bin Euro daha fazla senelik ücrete sahip. Karşılaşmadan 1 gün önce yapılan basın toplantısında Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, Pepe gibi bir dünya yıldızına karşı oynayacakları için mutlu olduklarını söylemişti.



Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu