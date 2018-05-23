Perakende ve üniversite iş birliği

Altınyıldız Classics markasını bünyesinde bulunduran, Türkiye’nin güçlü moda perakendesi şirketi BR Mağazacılık, Ege Üniversitesi ile işbirliğine gitti. Programın duyurusu Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleşen bir törenle yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımıyla gerçekleşen törende, BR Mağazacılığı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Kamran Habif ve İnsan Kaynakları Direktörü Uğur Gülce de işbirliğinden duydukları heyecanı aktarmak üzere hazır bulundular.

BR Mağazacılık ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde açılacak Mağaza Yöneticiliği Programı, perakendenin önemli sorunlarından biri olan eğitimli işgücüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Mağaza Yöneticiliği Programı’nı Eylül ayında uygulanmaya başlanacak. Program öğrencilere mağazalarda part-time çalışma imkanı sunarken, mezuniyet sonrasında BR Mağazacılık’ın işe alım süreçlerinde ise öncelik şansı tanıyor.