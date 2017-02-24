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Perasovic: “Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık”

Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, “Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık” dedi.

Perasovic: “Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık”

24 Şubat 2017 23:57

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 23. haftasında evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz’i 96-85’lik skorla mağlup etti.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunun Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, “Play-off mücadelesinde iyi pozisyona gelmek için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Özellikle hücumda çok iyiydik. Hücumda bizi yakalayabilecekleri yerde önemli sayılar bulduk. Tüm maç çok iyi konsantre olduk. Hücumda topu çok iyi paylaştık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu. 

THY Eurolaegue: Anadolu Efes: 96 - Baskonia Vitoria Gasteiz: 85 Efes, İspanyol ekibi farklı devirdi

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

Etiketler: Anadolu Efes, Velemir Perasovic


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