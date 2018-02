Pereira: 'Her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğim'

Joao Pereira'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatmanın sevincini yaşıyor. Portekizli oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıkı çalışmanın karşılığını aldığını belirterek, " 1 yıl birlikte çalıştıktan sonra bu sıkı çalışmanın gerçekten işe yaradığına inanıyorum. Trabzonspor'un bana verdiği fırsat için minnettarım. Bana güvendiğiniz ve işime inandığınız için teşekkürler. Her gün, her antrenmanda ve her oyunda elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Trabzonspor gibi büyük ve profesyonel bir takım. Takım arkadaşlarım, taraftarlar ve tabii ki ailem olmasaydı bu mümkün olmazdı. Nişanlım Natacha Esmail başından beri benimleydi. Yaptığım şeyi seviyorum ve bunu iki yıl daha yapabileceği için çok mutluyum. Teşekkürler Trabzon, teşekkürler Trabzonspor” dedi.

Gökmen Şahin