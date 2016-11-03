Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’nda görev yapan İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Ekvador’dan gelen uçaktan inen yabancı uyruklu bir kadını şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından havalimanı çıkışında durdurulan yabancı uyruklu kadına önce kimlik kontrolü ardından üst araması yapıldı.

Yapılan üst aramasında Ekvador uyruklu Jeny M. isimli kadının peruğunun altından 500 gram kokain çıktı. Piyasa değeri 100 bin dolar olan 500 gram kokaine el konulurken, peruğun altından kokainlerin çıkarılması ise kameraya yansıdı.

Kokainleri gizlemek için peruk taktığı anlaşılan kadın sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Jeny M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tugay Saday

İSTANBUL