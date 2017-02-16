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Peru'nun ekonomisi büyüyor

Analiz tahmin kurumu LatinFocus, 2017’de Peru'nun Güney Amerika’nın ekonomisi en çok büyüyen ülkesi olacağı tahmininde bulundu.


16 Şubat 2017 11:45

Analiz tahmin kurumu LatinFocus’un son yayınladığı rapora göre; Peru 2017’de Güney Amerika’nın ekonomik olarak en çok büyüyen ülkesi olacak ve Peru’nun yüzde 3.9 büyüyeceği tahmin ediliyor. Peru’yu takip eden kıta ülkelerinin büyüme oranları ise Bolivya yüzde 3.8, Paraguay yüzde 3.6, Arjantin yüzde 3, Kolombiya yüzde 2.4, Şili yüzde 2.0, ve Ekvator yüzde 0.1 olarak açıklandı.

LatinFocus analiz uzmanları Peru’nun 2018 büyümesinin ise yüzde 4.1 olacağını tahmin ediyor. Raporda ayrıca, Brezilyalı inşaat devi Odebrecht’in, Peru’daki üst düzey kamu görevlilerine rüşvet vererek ülke genelindeki bir çok yapım ihalelerini kazandığına dair suçlamalar olduğuna yer verildi. Bundan dolayı, ülkedeki güney gaz boru hattı projesi yeni şirketler bulunana kadar askıya alınmış durumda. LatinFocus bu duruma pek takılmayıp kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s raporundaki “Peru’nun 2017’deki ekonomik büyüme tahminindeki düşüş, mali reform çalışmalarını olumsuz etkilememeli” ifadeleriyle aynı görüşte.

Etiketler: ekonomi, peru


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