Peskov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye ile olan temasları hakkında konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye ile olan temasları hakkında açıklama yaptı. Peskov, Suriye'deki sorunlu bölgelerin ve Suriye’deki siyasi değişim konularında yapılan anlaşmaların uygulanması için Rusya, İran ve Türkiye arasındaki temasların gerekli olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü "Suriye’de değişiklik yapılan bölgelerde anlaşmanın uygulanması ve özellikle Soçi'de ulusal bir kongre hazırlanması gibi bir siyasi uzlaşmaya varılması konusunda temaslar gerekiyor. Görüşmeler devam edecektir "dedi.

Şehriyar İmanbeyli