Musul operasyonunda doğudan ilerleyen Peşmerge güçleri ile DAEŞ militanları arasındaki mesafe 500 metreye kadar düştü. Musul’a yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Şagoli bölgesinde kontrolü sağlayan Peşmerge birlikleri yeni operasyon ve olası intihar saldırılarına karşı iş makineleri ile mevziler hazırladı. Ancak Peşmerge birliklerine oldukça yakın mesafede duran DAEŞ militanları sık sık taciz atışları yapıyor. Peşmerge askerleri ise taciz atışlarına misliyle karşılık veriyor. Doğu hattında kendileri için belirlenen en son noktaya kadar hakimiyeti sağlayan Peşmerge birlikleri, şimdi yeni operasyon için talimat beklerken, bir yandan hazırlıklarını yapıyor.