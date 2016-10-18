Musul’u kurtarmak için başlatılan operasyon kapsamında ABD’nin başını çektiği koalisyon güçleri DAEŞ mevzilerini havadan bombalamaya devam ediyor. Havadan bombardıman devam ederken 70.ve 80. piyade birliklerinden oluşan Peşmerge güçleri de karadan ilerlemeye devam diyor. Zerdek Dağı’na kadar ilerleyen ve 12 köyü DAEŞ’in elinden alan Peşmerge birliklerine Zerevani komanda birlikleri de destek veriyor. Çatışmanın yoğunlaştığı Bartelle bölgesinde ise bombardıman devam ediyor. Koalisyon Güçleri bölgedeki DAEŞ mevzilerini bombalarken, DAEŞ petrol kuyularını ateşe vererek yoğun duman oluşturarak bombardımanı engellemeye çalışıyor. Bölgeye DAEŞ’in kurduğu tuzaklardan dolayı henüz girilemezken Bartelle bölgesinin kısa sürede DAEŞ’in elinden alınması hedefleniyor.

12 köyü DAEŞ’in elinden alan Peşmerge güçlerinin bölgedeki hareketliliği devam ediyor. Şimdiye kadar temizlenen köylerde giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Köylerdeki koruma için, köylerin güvenliği için Peşmerge sivil savunma güçleri de destek veriyor. Peşmerge birlikleri çatışmaların devam ettiği köylere ise mühimmat ve asker sevkiyatı yaptı. Yaklaşık 300 Peşmerge gücü çatışmaların yoğunlaştığı bölgelere sevk edildi.



İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık

