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Petkim, 4. galibiyetini aldı

Türkiye Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, misafir ettiği Yalova Group Belediye’yi 78-76 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Petkim, 4. galibiyetini aldı

29 Ekim 2016 23:22

Enka Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Yalova Group Belediye hızlı başlayarak 22-27 skorla birinci periyodu üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodu karşılıklı turnike isabetleriyle başladı. Periyodun son 5 dakikasında Yalova Group Belediye 9 sayı farkla üstün girdi. Petkim Spor yaptığı alan savunması ile farkın açılmasına engelleyip Petkim farkı 2’ye indirdi Yalova Group Belediye 42-40 skorla üstünlüğü ile devreyi tamamlayıp soyunma odasına gitmeyi başardı. Üçüncü periyotta oyuna iyi başlayan ev sahibi takım Petkim Spor, periyodu 60-59 skorla önde tamamladı. Son periyotta her iki takım müthiş mücadele etti. Son dakikalara kadar heyecanın yaşandığı maçta oyun üstünlüğünü ele geçiren Petkim Spor müsabakayı 78-76 kazanarak, ligdeki 4. galibiyetine elde ederken Yalova Group Belediye ise 4. kez mağlubiyet yaşadı.

Karşılaşmada Terrance Orlndo Campbell 17 sayı, 7 ribaund, 5 asistle takımını galibiyeti taşırken, Konuk takımdan Aubrey Gene Coleman 34 sayı, 7 riabaund, 1 asist üretti.

KÜNYE

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Sami Özel xx, Ogün Cılız xx, Murat Amaç

Petkimspor: Terrance Orlndo Campbell xxx 17, Sercan Ergin xxx 12, Polat Kaya xxx 19, Alexander Aymere Orıakhı xxx 11, Burak Erol xx 5, Gökhan Karabıyık xx 8, Ali Ulaş Peker xx 6, Melih Yıldız x, Murat Kaya x

Başantrenör: Burak Gören

Yalova Group Belediye: Aubrey Coleman xxx 34, Kyle Justin Hunt xx 19, Burak Şaşmaz xx 9, Orhan Buğra Dağ xx 6, Ahmet İlker Tunalı x 5, Mert Eken x 3, Serdar Hot x, Cihan Deliçay x

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 22-23 (Yalova Group Belediye lehine)

Devre: 40-42 (Yalova Group Belediye lehine)

3. Periyot: 52-43 (Petkimspor lehine)

Etiketler: petkim


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