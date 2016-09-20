İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SOCAR Türkiye enerji A.Ş. şirketine bağlı olan ve Aliağa'da faaliyet yürüten PETKİM'e yönelik olarak FETÖ/PDY Terör Örgütü yapılanması içerisinde olan ve terör örgütü üyesi olma, terör örgütüne maddi destek sağlamak suçlarından şirket çalışanlarına yönelik, sabaha karşı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan, serbest kalan ve firari bulunan şahıslar ile irtibatlı oldukları anlaşılan 25 şahsa yönelik olarak İzmir merkezli İstanbul Denizli ve Kütahya illerini de kapsayan yakalamaya yönelik çalışmada daha önce PETKİM tarafından işlerine son verilenlerin de bulunduğu 13 şahıs yakalandı. Şüphelilerin evlerinde, PETKİM içinde bulunan lojmanların da bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve FETÖ /PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildiği bildirildi.

Daha önce 13 kişi tutuklanmıştı

15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen PETKİM çalışanı 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, yapılan 2 ayrı operasyonda 25 kişi yakalanmıştı. Aralarında eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ve yöneticilerin de bulunduğu 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Abdülaziz Baydilli

