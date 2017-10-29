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Petzoo Evcil Hayvan Fuarı devam ediyor

Evcil hayvanlar ve hayvanseverler, İstanbul’da düzenlenen fuarda bir araya geldi. Birçok evcil hayvan türünün yer aldığı fuar, renkli görüntülere sahne oldu.

Petzoo Evcil Hayvan Fuarı devam ediyor
Petzoo Evcil Hayvan Fuarı devam ediyor - Foto Galeri

29 Ekim 2017 15:19

6. Uluslararası Petzoo İstanbul Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ediyor. Hafta sonu yoğun katılımın olduğu fuarda, en çok ilgiyi Scottish Fold cinsindeki kediler gördü. Fuarda ayrıca kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları da yer alıyor. En son çıkan evcil hayvan gıdaları, pet aksesuarları, bakım ürünleri, kuş oyuncakları fuarda ziyaretçileri ile buluşuyor.Evcil hayvanlarıyla birlikte fuarı ziyaret eden vatandaşlar alışveriş yaparken, bir yandan da değişik türlerdeki evcil hayvanları inceleme fırsatı buluyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, köpek güzellik yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. 

İsmail Coşkun

 

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