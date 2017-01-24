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PFDK’dan Fenerbahçe’ye ceza

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe’ye para ve ihtar cezası verdi.

PFDKdan Fenerbahçeye ceza

24 Ocak 2017 16:54

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan mücadelede belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle PFDK tarafından Fenerbahçe’ye 100 bin TL para cezası verildi. Fenerbahçe’nin ceza aldığı bir diğer konu ise Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat oldu. Bu eylemin aynı sezon içinde kupada misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle ihtar cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı takdiren 100 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe'nin, 18.01.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş'ın, 19.01.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Darıca Gençlerbirliği Kulübünün, 19.01.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Gaziantepspor Kulübünün, 19.01.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Osmanlıspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 6. bayrak direğini bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Elazığspor Kulübünün, 17.01.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Sancaktepe Belediye Spor Kulübünün, 18.01.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2 Bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sancaktepe Belediyespor Kulübünün, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Anagold24 Erzincaspor Kulübünün, 17.01.2017 tarihinde oynanan Anagold 24 Erzincaspor - Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Anagold 24erzincaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 Bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Anagold 24erzincaspor Kulübü sporcusu Yavuz Özsevim'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Anagold 24erzincaspor Kulübü antrenörü Umut Erdal'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Klasman Gözlemcisi Cahit Kum hakkında, hakaret ve tehdit nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."
 

Etiketler: fenerbahçe, PFDK


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