PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.10.2016 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 16.10.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.10.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, 16.10.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- SAMSUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün, 16.10.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 16.10.2016 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ALT F VE D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- MERSİN İDMANYURDU Kulübünün, 15.10.2016 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasında, iki adet dış saha forma setini eşgüdüm toplantısında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 16.10.2016 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."