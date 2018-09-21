Phillip Cocu: "Taraftarımızdan ve kulübümüzden özür diliyoruz"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Phillip Cocu, rakiplerini tebrik ederek, "Harika maç çıkardılar. Kendi oyunumuza bakmamız gerekirse, eğer biz Fenerbahçe isek bugün oynadığımız gibi oynayamayız. Oynamamalıyız. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlarımızdan ve Kulübümüzden özür diliyoruz. Son derece kötü bir performans gösterdik. Beklentilerden çok uzak bir görüntü sergiledik. Maç önü de bu konuyla ilgili görüş belirtmiştim. Daha şimdiden bir sonraki maçı düşünmeye başlarsak o zaman oynadığınız bu Avrupa maçında, maksimum seviyede performans gösteremezsiniz. Bu akşam da bunun ne kadar doğru olduğu sahada gösterdik” dedi.

"Beşiktaş maçı farklı bir maç olacak"

Beşiktaş maçı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Cocu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir şeyi yargılamıyorum. Herhangi bir şeyin kararını vermiyorum. Sadece tüm enerjimi kulübe ve oyunculara nasıl aktarırım, onu düşünüyorum. Zaten bir teknik direktör olarak bu konuları düşünürseniz, o zaman işinizi doğru bir şekilde yapamaz noktasına gelmişsinizdir. O nedenle kesinlikle bir sonraki karşılaşmaya, pazartesi günkü maça odaklanacağım. Çok büyük bir maç, derbi maçı oynayacağız. Ligde bizim için çok önem taşıyan bir maça çıkacağız. Özellikle Konya karşısında aldığımız son galibiyetten sonra bu maçın son derece büyük önemi var. İsteğimiz kendi sahamızdan galibiyetle ayrılmak. Beşiktaş maçı farklı bir maç olacak. Pazartesi günü oynayacağımız bu maçı çok konuştuk ve bu çok konuşma da bu akşam farkı getiren durumlardan biriydi. Bu akşamki farklardan bir kısmı bundan dolayı kaynaklandı. Dinamo galibiyeti istedi. Çok konsantre ve çok agresifti. Kendi sahasında bu maçı kazanmak için o konsantrasyonu kesinlikle sahaya yansıttı. Biz de bu durum söz konusu değildi. Pazartesi günü bizi bekleyen çok önemli bir maç var. Oyuncularım yüzde 200 konsantre bir şekilde sahaya çıkacaklardır. Bununla ilgili hiçbir endişem yok ama bugün pazartesi değil, bugün Perşembe. Ben bu yüzden sinirliyim."

"Çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim"

Kendisinin sorumlu olduğunu belirten ve taraftarların eleştiriyor olmasının doğal olduğunu ifade eden Cocu, “Tabii ki ben sorumluyum çünkü bu takımın hocası benim. Böyle oynayıp kaybettikten sonra eğer taraftarlarımız eleştirmiyor olsa zaten çok büyük şaşkınlık yaşardım. Eğer oyuncularımızı, takımı, beni eleştirmeselerdi benim için sürpriz olurdu bu durum. Çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim ve aynı zamanda çok sinirliyim oynadığımız oyunun bu şekilde olmasından dolayı. Bu sorumluluğu içimde hissediyorum. Taraftarların da bu siniri, bu üzüntüyü nasıl hissettiklerini gayet iyi biliyorum. Onlar da benimle aynı hissediyorlar ve böyle hissetmekte haklılar da. Çünkü bizim takımımızın gösterebileceği bu değil. Bundan çok daha fazlasını gösterebilir. Hatalardan, taktikten konuşmanın çok da bir anlamı yok çünkü saha içerisinde net olarak şu gerçekleşti; rakibimiz bu akşamki karşılaşmayı kazanmayı bizden daha fazla istediğini gösterdi. Bunu hem koşu mesafelerine hem sprint mesafelerine bakarak görebilirsiniz. Tüm verilerde bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Her futbolcunun iyi maçları, kötü maçları olur, hatalar yapabilir. Bunlar son derece doğaldır ama maçı kazanmak için isteğinizi maksimum düzeyde sergileyemez iseniz en üst düzey performansınızı gösteremezsiniz. Bu nedenle kulübümüzden ve taraftarlarımızdan özür dilemeliyiz. İleri derecede kötü performanstan dolayı özür dilemeliyiz” diye konuştu.