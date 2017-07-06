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Photobucket, Amazon’dan fidye istiyor

Fotoğraf paylaşım servisi Photobucket, Amazon’dan fidye istiyor.

Photobucket, Amazondan fidye istiyor

06 Temmuz 2017 17:08

Bildiğiniz üzere, Amazon, dünyanın en büyük alışveriş platformu. Ve, her gün internet sitesinden binlerce sipariş alıyor. Hatta, bu rakamın bir dakika içerisinde 40 bin olduğu söyleniyor. Online alışveriş sitelerinin en büyüğü olarak birinci sırada yer alıyor. Fakat, son zamanlarda, siteyi alışveriş için ziyaret eden Amazon kullanıcıları, site içerisinde yer alan ürünlerin fotoğraflarının görüntülenemediğini bildirdi.

Ortaya çıkan bu sorun, fotoğraf paylaşımı servisi Photobucket’in kendi platformunda barındırdığı fotoğrafların, üçüncü taraf sitelerine yerleştirilmesine izin vermek için bir ücret istemesinden kaynaklanmaktadır. Photobucket, Amazon’da bulunan resimlerin siteye yerleştirmesi için, Amazon kullanıcılarından yıllık 399 dolar gibi bir ücret talep ediyor.

Kullanıcıların ise, bu durum karşısında mağdur oldukları ortada. Çünkü, Photobucket, bu konuda değiştirdiği politikasını kullanıcılara bildirmemişti. Binlerce kullanıcı, sosyal medya üzerinden protestoya başladı ve bu ücreti ödemeyeceklerini açıkladı.

Kaynak: Teknoformat

Etiketler: amazon, Photobucket


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