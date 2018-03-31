Diğer
Kategoriler

Picasso’nun 'Denizci' tablosu 70 milyon dolara satışa sunulacak

Ünlü ressam Pablo Picasso’nun bir sandalyede mavi ve beyaz çizgili denizci gömleği giymiş hüzünlü bir adamı resmettiği “Le Marin” (Denizci) adlı yağlı boya tablosu 70 milyon dolara satışa sunulacak.

Picassonun Denizci tablosu 70 milyon dolara satışa sunulacak

31 Mart 2018 11:31

Hong Kong’da düzenlenen müzayedede görücüye çıkan tablonun bir Nazi toplama kampına sürülme tehdidi altındayken çizilen bir otoportre olduğu belirtiliyor. Ünlü ressam Pablo Picasso’nun “Le Marin” adlı yağlı boya tablosu, bir sandalyede oturan mavi ve beyaz çizgili denizci gömleği giymiş hüzünlü bir adamı tasvir ediyor.
Christie's Müzayede Evi'nin İzlenimci ve Modern Sanat Bölümü Başkan Yardımcısı Conor Jordan, “Resmin etrafında karanlık bir his var. Gergin, endişeli ve birazda kasvetli. Bu geleneksel bir melankoli sembolü” ifadelerini kullandı.
Picasso’nun tablosu, Hong Kong’da düzenlenen müzayedede 3 Nisan’a kadar sergilenecek. Tablo, 15 Mayıs’ta New York Christie’s Müzayede Evi'nde satışa çıkacak. 2015 yılında New York Christie’s Müzayede Evi'nde açık artırmayla satılan İspanyol sanatçı Pablo Picasso'un "Les Femmes d’Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı eseri ise 179 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı sanat eseri unvanını almıştı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç