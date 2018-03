Picasso’nun 'Denizci' tablosu 70 milyon dolara satışa sunulacak

Hong Kong’da düzenlenen müzayedede görücüye çıkan tablonun bir Nazi toplama kampına sürülme tehdidi altındayken çizilen bir otoportre olduğu belirtiliyor. Ünlü ressam Pablo Picasso’nun “Le Marin” adlı yağlı boya tablosu, bir sandalyede oturan mavi ve beyaz çizgili denizci gömleği giymiş hüzünlü bir adamı tasvir ediyor.

Christie's Müzayede Evi'nin İzlenimci ve Modern Sanat Bölümü Başkan Yardımcısı Conor Jordan, “Resmin etrafında karanlık bir his var. Gergin, endişeli ve birazda kasvetli. Bu geleneksel bir melankoli sembolü” ifadelerini kullandı.

Picasso’nun tablosu, Hong Kong’da düzenlenen müzayedede 3 Nisan’a kadar sergilenecek. Tablo, 15 Mayıs’ta New York Christie’s Müzayede Evi'nde satışa çıkacak. 2015 yılında New York Christie’s Müzayede Evi'nde açık artırmayla satılan İspanyol sanatçı Pablo Picasso'un "Les Femmes d’Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı eseri ise 179 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı sanat eseri unvanını almıştı.