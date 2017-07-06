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Pilottan kuleye ‘balon’ uyarısı

Atatürk Havalimanı'na inmek üzere alçalan bir uçağın pilotu inişe hazırlandığı sırada 300 metre yükseklikte uçan bir balonla karşılaşınca, uçuş güvenliği açısından tehlike oluşturmaması için durumu Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

Pilottan kuleye balon uyarısı

06 Temmuz 2017 18:48
Pilottan kuleye ‘balon’ uyarısı - Tıkla İzle

Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı’na akşam saatlerinde iniş için alçalan tarifeli bir uçağın pilotu ilginç bir anons yaptı. Saat 17.21'de havalimanına iniş için alçalan pilot, yerden yaklaşık 300 metre yükseklikte uçan bir balon gördü. Uçağın pilotu uçuş güvenliği açısından diğer uçaklar için de tehlike oluşturmaması için durumu Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

Diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı
Kule görevlileriyle irtibata geçerek balon konusunu ileten pilotun o diyalogları telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsiz konuşmalarında Pilot kuleyi uyararak "Son yaklaşmada 3 mil yaklaşık bin feetlerde (300 metre) bir adet balon bilginize" anonsunda bulundu. Kule görevlisi ise “Anlaşıldı. Bilgi için teşekkürler” şeklinde karşılık verdi.

Ferhat Yasak 

 


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