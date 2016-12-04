Bursa tarihinin tüm özellikleriyle birlikte ayağa kalkmasını hedefleyen ve bu uğurda il sınırları içerisinde bulunan tarihi eserlerin tamamına yakınını restore ederek tekrar işlevsellik kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yenişehir’in Barcın bölgesinde bulunan Pir Abdal Türbesi de Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında restore edilerek halkın istifadesine sunuldu. Türbenin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katıldığı törenle yapıldı. Törene, Yenişehir Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile bölge halkı da iştirak etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihini bilmeyen milletlerin geleceğine yön veremeyeceğini söyledi. Bu anlayışla Bursa’da bulunan eski eserlerin tamamına yakınını restore ettiklerini ve bu mekanlara ‘tarih bilinci içerisinde’ tekrar işlevsellik kazandırdıklarını belirten Başkan Altepe, Pir Abdal Türbesi’nin de aynı anlayış çerçevesinde yenilendiğini ifade etti. Pir Abdal Dede gibi erenlerin Anadolu halkı üzerinde birleştirici ve toplumsal dayanıklılığı artırıcı özellikte görev yaptığını, sevildiğini ve sayıldığını vurgulayan Başkan Altepe, “Pir Abdal Dede de Osman Gazi dönemi Alperenlerinden Karaca Ahmet’in oğlu olarak biliniyor. Bu toprakları bize miras olarak bırakan ecdada karşı vefa sorumluluğumuz var. Bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Nerede ecdada dair bir eser varsa, yeniden işlev vererek ayağa kaldırıyoruz. Bursa’nın bir tarih şehri olduğunu varsayarak, sadece Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle yetinmiyoruz. Bizans ve Roma dönemine ait eserleri de yenileyerek, kentimize değer katıyoruz” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilçe olarak birçok konuda ayrıcalıklara kavuştuklarını ifade etti. İlçedeki alt yapı ve kanalizasyon sorunun büyük oranda giderildiğini, tarım ve hayvancılığın verilen desteklerle hareketlendiğini, mahallelerin isteklerinin bir bir planlara alındığını ve yerine getirildiğini kaydeden Çelik, bunun yanında tarihi eserlere de el atıldığını vurguladı. Pir Abdal Dede’nin türbesinin de bu anlayış çerçevesinde yenilendiğini, yapılan iş nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Çelik, Yenişehir’in sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, türbenin açılışını Yenişehir Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve Barcın halkıyla birlikte geçekleştirdi.

Yenişehir’in Barcın bölgesinde türbesinin bulunduğu alanda uzun süre görev yaparak irşad vazifesini yerine getiren Pir Abdal, Osmangazi’nin 1302 tarihinde Bizans ile yaptığı Dimboz Savaşı’nda şehit düşen dönemin Alperen dervişlerinden Karaca Ahmet’in oğlu olarak biliniyor.

Fatih Ak