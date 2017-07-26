Piston içinde uyuşturucu sevkıyatı yapacak şebekeye polis baskını

Edinilen bilgiye göre, Konya ve Hatay Emniyet Müdürlüklerine bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri bir şebekenin piston içerisine gizlenmiş uyuşturucuları yurt dışına göndereceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan iki ayrı depoya baskın yaptı. Polislerin yaptığı baskında 52 bin 'Captagon' uyuşturucu hap, 500 adet havalı piston, 1 tabanca, pistonların ambalajlanmasında kullanılan şerit makinesi, matkap ve terazi ele geçirildiği öğrenildi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şebekenin piston deliklerini genişlettikten sonra içine uyuşturucu sakladıkları ve pistonları tekrar ambalajlayıp yurt dışına gönderecekleri öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa Beşer