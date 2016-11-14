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Piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterleri açıklandı

Hazine Müsteşarlığı, piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterlerini açıkladı

Piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterleri açıklandı

14 Kasım 2016 11:36

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı piyasa yapıcılığı kriterlerine ilişkin basın duyurusunu internet sitesinde yayınladı. Buna göre; piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi uyarınca, 2017 başında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankaların 30 Kasım 2016 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığına yazılı başvurmaları gerekecek.
Piyasa Yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12’nin altında olmayacak.
Başvuru bitiş tarihinden önceki son 12 aylık dönemde, birincil piyasada gerçekleştirilen DİBS ihraçlarından yapılan alım tutarının 800 milyon TL’nin altında olmayacak.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasındaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul’a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın 4 milyar TL’nin altında olmaması gerekecek. 

Etiketler: hazine müsteşarlığı, piyasa


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