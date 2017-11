'Piyasadaki SEO dolandırıcılarına dikkat'

Teknolojinin hızla yol aldığı günümüzde, her geçen saniye yeni bir değişiklik ve yenilikle karşılaşılıyor. Seo Uzmanı Yunus Özgan, içerisinde bulunduğumuz yüzyılın bilgisayar çağı olduğuna, tüm dünyada gencinden yaşlısına kadar her yaştaki kişilerin hemen her gün internet kullandıklarına, bu sanal dünyada ön planda olabilmenin özellikle kurumsal şirketler için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Özgan, gerçek hayatta ofis, mağaza gibi işyerlerine uğrayan müşterilerin genellikle o civarda oturan kişilerden ibaret olduğunu, internet ortamında ise tüm dünya çapındaki insanlara ulaşılabildiğini, böylece gerçek hayattaki müşterinin yüzlerce kat daha fazlasının, dakikalar içerisinde internet sitelerine uğradığını ve internet üzerinden çok büyük çaplı alışverişler yapılabildiğini belirtti. Özgan, internet kullanıcılarının genelinin aradıklarını Google arama motoru aracılığıyla bulduklarını, kişilerin aradığı kelime ile ilgili özellikle ilk sayfada üst sıralarda çıkan sonuçlara tıkladıklarının bilindiğini söyledi. Özgan, “Bu durum bireysel web site sahipleri ile şirketleri internet dünyasında kolay bulunabilmenin yollarını aramaya sevk etmiştir. Arama motorlarında ilk sayfada çıkmak için yapılan çalışmalara SEO Optimizasyonu denilmekte olup, SEO kelimesi; İngilizce Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu) kelimelerinin baş harfleri ile oluşan bir kısaltmadır. Seo çalışmalarını yapan danışmanlara ise SEO Uzmanı denir” diye konuştu.

Her şirketin bir muhasebecisinin olduğu gibi, SEO uzmanının da olması gerektiğini bildiren Özgan, ülkemizde gerçek manada Seo uzmanlarının sayısının çok az olduğunu, bu nedenle yüzyılın en gözde mesleğinin SEO uzmanlığı olduğunu vurguladı.

Arama motorlarında ilk sayfaya çıkarma vaadiyle her gün yüzlerce kişi ve şirketlerin mağdur edildiğine, şirket sitelerinin Google tarafından cezalandırılarak sonuçlarda çıkmayan atıl site haline getirildiğine dikkat çeken seodahisi.com sahibi Yunus Özgan, gerçek seo uzmanlarını piyasadaki dolandırıcılardan ayırt etmenin yollarını şu şekilde sıraladı:

“Gerçek Seo uzmanının kendi web sitesi vardır ve web sitesi 'Seo Uzmanı', 'İstanbul Seo Uzmanı', 'Ankara Seo Uzmanı', 'Profesyonel Seo Uzmanı' gibi belli başlı kelimelerde Google arama motorlarında ilk sayfada çıkmalıdır. Kendisi başarılı olmayan bir danışman, başkalarına da faydalı olamaz.

Gerçek SEO Uzmanı, 'Uçak bileti, haberler, turlar, oteller' gibi arama hacminin ve rekabetin çok yüksek olduğu anahtar kelimelerden en az birinde müşterisinin sitesini ilk sayfaya getirebilmiş olmalıdır. Bu nedenle, Seo uzmanı olduğunu iddia eden kişiye referansları sorulmalıdır. Rekabeti çok düşük kelimelerde başarı sağlamak o kişiyi SEO uzmanı yapmaz.

SEO optimizasyon çalışmaları ortalama 6-8 ay süren ve zaman gerektiren bir süreçtir. Birkaç ayda ilk sayfaya getirmeyi vaad edenler kesinlikle SEO uzmanı değildir.

SEO belirli bir bütçe gerektiren masraflı bir iştir. Verilecek SEO hizmeti için piyasa koşullarının çok altında fiyat teklif edildiğinde bir kez daha düşünülmelidir. Büyük ihtimalle dolandırılıyorsunuzdur.

Gerçek SEO uzmanı, birinci sıra garantisi veremez. Google’un sahibi gibi davranıp en üst sırayı garanti edenlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Çünkü arama motorlarında sıralama algoritması sık sık güncellenmektedir.

Bir ay içerisinde binlerce siteden link çalışması yaparak sayfalar dolusu rapor sunanlardan uzak durulmalıdır. Gerçek Seo uzmanı spam (hileli) çalışma yapmaz.

Trustrank’a (Güven puanı)’na dikkat edilmeden yapılan seo çalışması kesinlikle güven vermeyen bir çalışmadır. Muhakkak güven puanı kontrolü yapılmalıdır.

Herkese aynı hazır paketi sunan ve kendilerini Seo uzmanı olarak tanıtan kişilere çalışma yaptırılmamalıdır. Gerçek Seo çalışması siteye özgüdür; rekabet zorluk derecesine ve rakiplere göre özel çalışma gerektirir.”