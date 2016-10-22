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Piyasalar canlansın diye indirim erken başladı

Piyasalarda yaprak kıpırdamaması sebebiyle esnaf ve sanatkârlar piyasaları canlandırmak ve ekonomiye haraketlilik kazandırmak için bu yıl indirim sezonunu erken başlattı.


22 Ekim 2016 10:24

 Piyasalarda yaprak kıpırdamaması sebebiyle esnaf ve sanatkârlar piyasaları canlandırmak ve ekonomiye haraketlilik kazandırmak için bu yıl indirim sezonunu erken başlattı.

Daha kış sezonuna girmeden sezon sonuymuş gibi hem de yazdan kalma günler yaşadığımız bu son günlerde mağazaların vitrinlerindeki indirim reklamlarının piyasanın canlanması için yapıldığını kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Daha kışa girmedik. Yazdan kalma son günleri yaşıyoruz. Ancak piyasalardaki durgunluğun önüne geçmek ve ekonomiye haraketlilik kazandırmak için esnaf ve sanatkârlar indirim sezonunu bu yıl erken başlattılar” dedi.

“Kredi kartı limitlerini şişirmeyin”

İşsizliği bahane eden bazı fırsatçıların da son dönemde çoğaldığını belirten Bendevi Palandöken, “Vatandaşlar mutlaka aldıkları ürünlerin fiyatlarını, kalitesini, markasını ve fason olup olmadığını araştırsınlar. Yüzde 25-50 gibi indirim aldatmacasına kanmasınlar. Kimi mağazalar ise 150 liralık alış verişe 75 Türk Lirası, kimi mağazalar ise 500 liralık alış verişe 100 Türk lirası indirim kampanyası ile insanları limitli alışverişe zorlamaktadırlar. Vatandaşlarımız vitrinlerdeki bu indirim aldatmacasına kanmasınlar. İhtiyaçları ne kadarsa o kadar alışveriş yapsınlar ve alışveriş çılgınlığına girip kredi kartı limitlerini şişirmesinler. Vatandaşlar aldıkları malın marka" diye konuştu.

Mevsimsel indirim dönemleri belirlenmeli'

Firmaların mevsimsel olarak sezon değişikliklerinde ellerindeki malları ve depolarındaki stokları eritebilmek için en yaygın kullanılan yöntemin indirimli satışlar olduğunu da anlatan Palandöken, 'Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da indirimli satışlar belirli bir dönemde ve belirli bir sürede yapılmaktadır. Bizde de Kış indirimi dönemi Ocak ayı ortası ile Şubat sonunda, Yaz indiriminin ise Temmuz ortası ile Ağustos sonu dönemde yapılması uygun olacaktır. Ülkemizde indirimli satışların belirli bir dönem ve süresi olmadığından piyasalardaki daralma sebebiyle böyle düzensizlikler zaman zaman olmaktadır. Bu da tüketiciler üzerinde yanlış tüketim eğilimleri oluşmaktadır” şeklinde konuştu.


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